Иерусалим, , 11:26 — REGNUM Военные объекты ХАМАС в северной части сектора Газа были атакованы Израилем в ответ на запуск трёх ракет по израильской территории. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Три ракеты по Израилю были выпущены 5 июля. В тот же день израильские вертолёты и истребители нанесли удары по объектам палестинской организации ХАМАС, поразив структуру, которая использовалась для деятельности под землей.

Ранее армейская пресс-служба проинформировала о перехвате одной из трёх ракет, выпущенных из сектора Газа. Сообщений о пострадавших и разрушениях от ракетной атаки не было.

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