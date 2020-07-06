Париж, , 11:16 — REGNUM Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс встретится с председателями трех собраний, передает BFM TV.

Премьер-министр посетит национальное собрание, Сенат и экономический, социальный и экологический совет во второй половине дня 6 июля 2020 года, чтобы встретиться с их главами.

Жан Кастекс также примет большинство парламентариев в Матиньонском дворце в Париже 6 июля в 19:00 по местному времени.

«Премьер-министр находится в Матиньонском дворце, он продолжает работу по согласованию и составлению правительственной команды», — говорится в заявлении Матиньонского дворца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, окружение президента Франции Эммануэля Макрона обещает «новые таланты»и «личностей из разных слоев общества»в составе нового правительства страны.

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