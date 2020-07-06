Москва, , 11:05 — REGNUM В Москве продолжат внедрять и развивать электронные формы голосования. Об этом 6 июля заявила заявила секретарь Центральной избирательной комиссии России Майя Гришина на круглом столе в Общественной палате РФ.

«Мы понимаем, что федеральный законодатель уже сказал свое слово, и на территории города Москвы обязательно будет проводиться дистанционное голосование», — заявила Гришина.

В частности, это коснётся выборов в 2021 году.

«В 2021 году, если говорить о плановых выборах депутатов Госдумы, это обязательно», — подчеркнула она.

В остальных регионах России формы голосования будут зависеть от доступности соответствующей технологической базы, указала Гришина.