Нью-Дели, , 11:04 — REGNUM Вооруженные силы Китая отодвинули войска на 1−2 км от линии соприкосновения с индийскими войсками в долине реки Галвань, сообщает 6 июля агентство ANI со ссылкой и источники в индийской армии.

Разъединение китайских и индийских сил согласовано на переговорах командиров корпусов. Вместе с тем тяжелая бронетехника КНР все еще остается в долине реки Галвань.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня военнослужащие Индии и Китая столкнулись в рукопашном бою на спорном участке границы. Стороны продолжают стягивать силы в регион.