Лондон, , 10:59 — REGNUM Власти Великобритании создали список граждан России, попадающих под индивидуальные санкции по «делу Магнитского». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на МИД Британии.

Отмечается, что пока британский МИД отказался обнародовать имена и фамилии попавших под ограничительные меры граждан.

В список войдут те, кто, по мнению Лондона, причастен к смерти адвоката Сергея Магнитского. Всего, как уточняет FT, ограничения затронут несколько десятков человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Магнитский работал в крупном инвестиционном фонде Hermitage Capital Management и попал под стражу по подозрению в налоговых махинациях. Он скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года.

Именем аудитора в США назвали закон, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Читайте также: В Конгрессе хотят заступиться за «жертв нарушений прав человека в России»