Джакарта, , 10:55 — REGNUM Представитель Индонезии в межправительственной комиссии по правам человека Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Ююн Вахинингрум осудил ратификацию Филиппинами закона о борьбе с терроризмом, подписанного президентом Родриго Дутерте, сообщает Antara.

По мнению представителя Индонезии, закон угрожает основным правам граждан, включая свободу мнений, собраний и ассоциаций на Филиппинах.

«Я очень обеспокоен слишком широким определением терроризма, которое позволяет властям предпринимать случайные действия, нарушать права на неприкосновенность частной жизни и подавлять оппозиционные группы», — пояснил Ююн Вахинингрум.

«Усилия по борьбе с терроризмом действительно важны, но этот шаг должен быть предпринят с целью соблюдения прав человека и существующих правовых норм. Если нет, ратификация закона снизит действенность самой антитеррористической политики», — добавил он.

По его словам, ратификация закона о борьбе с терроризмом противоречит обязательству правительства Филиппин отстаивать права человека на национальном, региональном и мировом уровнях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто заявил, что средний уровень смертности от COVID-19 в стране выше, чем в мире.

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