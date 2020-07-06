Москва, , 10:47 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») направила запросы в уполномоченные органы с просьбой провести анализ правоприменительной, судебной и следственной практики реализации законов о защите интересов детей, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

«Мною направлены запросы в Генеральную прокуратуру и МВД — с целью получить данные по правоприменительной практике, Верховный суд — по судебной практике, Следственный комитет — по следственной практике, а в Роскомнадзор, чтобы провести анализ практики выявления и пресечения деятельности групп смерти в сети «Интернет», TOR-сети и в иных информационно-телекоммуникационных сетях», — сообщила Яровая.

Законы были приняты в 2017 году, они направлены на защиту детей от склонения к самоубийству через интернет, на создание мер, способствующих предотвращению самоубийств среди детей и борьбу с различными формами содействия суицидам, установление соразмерного уровня ответственности за совершение данных преступлений

Изначально, принимая законы, парламентарии планировали проводить мониторинг их исполнения.

«После того, как мы получим необходимую информацию, предлагаю обсудить ее на площадке нашего экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития», — отметила вице-спикер Госдумы.

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