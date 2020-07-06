Новосибирск, , 10:47 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал оперативно включать недобросовестных дорожников в «чёрный список». Специалистам регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства поручено обеспечить жёсткий контроль качества дорожных работ как по федеральным, так и по областным проектам. Об этом говорилось на еженедельном оперативном совещании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергея Ставицкого, на гарантии в Новосибирской области сейчас находится 209 объектов проекта «Безопасные и качественные дороги» 2017−2018 года и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2019 года.

На начало 2020 года на объектах 2017−2018 годов зафиксировано 287 гарантийных случаев, из них устранено 237 нарушений, остались не устранёнными 50 гарантийных замечаний. По ним была организована претензионно-исковая работа, материалы направлены в суд, вынесены решения.

По результатам обследования, проводимого в 2020 году, на 95 объектах выявлено 307 новых гарантийный случаев, составлены акты, подрядчикам выданы предписания для устранения. Большая часть замечаний должна быть устранена к 15 июля.

«Просьба — активизировать работу, провести дополнительный анализ и до 1 августа подготовить доклад о том, что сделано в отношении недобросовестных подрядчиков, — прокомментировал Травников. — Наша задача — в ходе судебных разбирательств не просто добиться исполнения гарантийных обязательств, а включать недобросовестные организации в «чёрный» список».

По данным на 6 июля 2020 года, общее количество зафиксированных гарантийных случаев — 594, из них в предыдущий период устранено 492 случая, находятся в работе — 102 случая.