Москва, , 10:42 — REGNUM В Госдуме назвали провокацией заявление главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы о готовности страны к полномасштабной военной конфронтации с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

«Слова украинского контр-адмирала о том, что Киев готовится к полномасштабной вооруженной конфронтации с Россией является прямой провокацией против нашей страны», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Воякам придется умерить свой пыл — Крым был и останется в составе Российской Федерации, которая умеет защищать свою территорию и граждан, отметил парламентарий.

«После принятия поправки в Конституцию РФ, усиливающей защиту государством суверенитета и территориальной целостности, действия, которые позволяют себе украинские политики в отношении нашей страны, будут пресекаться еще более жестко», — подчеркнул он.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме видят опасность в готовности Украины рискнуть флотом