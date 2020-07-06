Москва, , 10:38 — REGNUM Административная ответственность за нарушения в сфере обращения с животными должна быть усилена. Такое поручение отдал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Поручения в области экологии и защиты животных стали итогом встречи главы государства с представителями общественных организаций, работающими в этих областях. Встреча состоялась 5 июня.

До 1 августа текущего года в законодательство РФ должны быть внесены изменения, направленные «на усиление административной ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными», отмечают в Кремле.

Ответственным назначен глава правительства Михаил Мишустин.