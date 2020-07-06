Москва, , 10:31 — REGNUM В Госдуме увидели опасность в заявлении главкома украинских ВМС Алексея Неижпапы о готовности страны к полномасштабной военной конфронтации.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, сообщил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете «Думская». По его словам, республика намерена «вернуть» Крым и готовится к войне.

«Все посмеялись над фамилией. А ничего смешного нет. Либо Украина готова рискнуть флотом (который при полномасштабной конфронтации может быть потоплен в минуты), чтобы спровоцировать войну. Либо в командовании украинских вооруженных сил сидят люди, которые не проходят медкомиссию на предмет головы», — рассуждает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») в Facebook.

«И то, и другое опасно», — резюмировал парламентарий.

По словам главкому ВМС Украины, в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.