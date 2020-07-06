Москва, , 10:24 — REGNUM Законопроект, направленный на обеспечение баланса интересов участников долевого строительства и застройщика, внесли в Госдуму заксобрание Башкирии и депутат Михаил Бугера («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Инициатива призвана обеспечить нормативные рамки взаимодействия сторон при возникновении спорных вопросов.

Предлагается урегулировать отношения участников долевого строительства и застройщиков, установив в качестве первоочередного требования, которое может предъявить участник долевого строительства, требование о безвозмездном устранении недостатков.

«У граждан сохраняется право предъявления иных требований, а также право на обращение в суд, но в случае, если застройщик не воспользовался предоставленной ему возможностью устранить недостатки собственными силами добровольно», — пояснили авторы.

Мера даст возможность застройщику оперативно устранять строительные недоработки, позволит избежать судебных издержек сторонами, в целом снизит нагрузку на судебную систему и положительно повлияет на срок исполнения заключенных договоров, указали они.

Одновременно проектом закона также устанавливается порядок действий сторон при выявлении недостатков.

Согласно статистическим данным, в Башкирии в 2019 году было 353 судебных процессов дольщиков и застройщиков, взыскано в пользу граждан около 59 млн рублей, из них суммы штрафов и неустойки составляют 60%. За пять месяцев 2020 прошло 328 судебных процессов, взыскано в пользу граждан около 20 млн рублей, из них суммы штрафов и неустойки составляют 54%.