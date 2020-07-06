Сеул, , 10:25 — REGNUM 6 июля заместители министров обороны Южной Кореи и Вьетнама провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны.

В рамках встречи Пак Чэ Мин и Нгуен Чи Винь подчеркнули необходимость солидарности и сотрудничества международного сообщества в борьбе с нетрадиционными угрозами безопасности, включая коронавирус, а также договорились укрепить двустороннее сотрудничество в различных сферах в будущем.

Кроме того, представители двух стран договорились способствовать успешному проведению встречи министров обороны стран АСЕАН, запланированной на октябрь текущего года.