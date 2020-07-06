Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Израиль несёт ответственность за нападение на иранский ядерный объект в Натанзе. Об этом со ссылкой на сотрудника разведки ближневосточного государства, знакомого с ситуацией, 5 июля сообщила газета New York Times.

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Собеседник утверждает, что было использовано мощное взрывное устройство, которое уставили внутри объекта. Эту информацию на условиях анонимности подтвердил и один из военнослужащих Корпуса стражей Исламской революции.

Издание отмечает, что не может полностью подтвердить данные о причастности израильской стороны к произошедшему.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля на территории иранского предприятия по обогащению урана в Натанзе произошёл пожар. В результате инцидента было повреждено здание, строящееся рядом с ядерным объектом. Позднее телеканал BBC сообщил, что о своей ответственности за произошедшее на иранском ядерном объекте взяла на себя группировка «Гепарды родины», якобы состоящая из бывших иранских силовиков, решивших бороться против властей. При этом ранее о такой группировке никто никогда не слышал.

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