Киев, , 10:16 — REGNUM Отказ украинских Военно-морских сил от достройки крейсера «Украина» связан с тем, что у России отсутствуют авианосные соединения. Об этом заявил командующий украинских ВМС Алексей Неижпапа.

По его словам, крейсер «Украина» является кораблем старого советского проекта, все вооружения на котором российского производства.

«Сам крейсер — это большая мишень, и не более того», — сказал он в интервью изданию «Думская».

Он добавил, что крейсер был задуман как «убийца авианосцев». Поскольку у России нет таких авианосцев, то крейсер «Украина» Киеву не нужен, резюмировал Неижпапа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Укроборонпроме» заявили, что содержание ракетного крейсера «Украина» обходится Киеву в 15 млн гривен (более $550 тыс.) в год.

В 2019 году на Украине заявили, что находящийся на балансе Николаевского судостроительного завода ракетный крейсер будет демонтирован в связи с полной непригодностью.

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