Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Госдепартаменту США известно о попытке ракетного обстрела американского посольства в Багдаде. Подобные инциденты представляют опасность для всех, заявил представитель госдепартамента РИА Новости.

«Мы знаем о сообщениях о том, что ракета упала в международной зоне», — подтвердили в госдепартаменте.

Представитель ведомства отметил, что расследованием руководят иракские силы безопасности. Возможные ракетные атаки представляют опасность не только для США, но и для правительства Ирака, других дипломатических миссий и людей, проживающих в кварталах вокруг «зелёной зоны», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 5 июля американские зенитно-ракетные комплексы Patriot отразили ракетную атаку на посольство США в Багдаде. Ракета упала на жилой дом неподалеку от посольства, в так называемой «зелёной зоне».

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