Москва, , 10:05 — REGNUM Иранские власти благодарны России за помощь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом 6 июля сообщил посол Ирана в России Казем Джалали в интервью программе «Мнение», часть которого была показана в эфире телеканала «Россия-24».

"Народ и власть России показали, что они солидарны с народом и правительством Ирана. И мы благодарны за помощь, оказанную нам для борьбы с коронавирусом», — заявил Джалали.

Кроме этого, он отметил, что Тегеран также благодарен президенту России Владимиру Путину за его постановку вопроса о «зеленом коридоре» для возможности поставок в Иран продовольствия и зерна в данных условиях.

«Это действительно гуманный взгляд, который противостоит высокомерному», — подчеркнул иранский посол.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин договорился со своим иранским коллегой Хасаном Рухани о прямых контактах министерств здравоохранения двух стран для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Кроме этого, Россия выступает за отмену американских санкций в отношении Ирана в условиях пандемии SARS-CoV-2.