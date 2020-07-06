Гонконг, Китай, , 09:58 — REGNUM В отношении Китая могут быть введены дополнительные санкции со стороны США. В настоящее время Вашингтон изучает возможность введения новых ограничительных мер из-за принятия закона о национальной безопасности в Гонконге. Об этом сегодня, 6 июля, в эфире радиостанции RTNK заявил генеральный консул США в Гонконге Хэнском Смит.

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Дипломат не исключил подобных шагов со стороны Вашингтона для оказания «давления на Пекин с целью отмены закона», который Смт назвал «трагедией для Гонконга».

Генконсул уверен, что новый закон способен разрушить фундаментальные свободы в этом специальном административном районе, создать в Гонконге «атмосферу принуждения и самоцензуры».

Какие именно предполагаются санкции против Китая, Смит не раскрыл. При этом он опроверг, что любые санкции в отношении Гонконга и материковой части страны окажут негативное влияние на собственную экономику США.

«Наш основной интерес заключается в том, чтобы Гонконг обладал той высокой степенью автономии, которая ему была обещана, и это очень хорошо работало для нас, в том числе в наших экономических и торговых интересах», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР) единогласно принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который вступил в силу 1 июля.

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В ответ на это Соединённые Штаты объявили о решении приостановить с 29 июня действие преференциального режима торговли с Гонконгом. Кроме того, госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон прекращают экспорт в Гонконг военной продукции и ряда технологий двойного назначения.

Добавим, что 2 июля Сенат США принял законопроект о санкциях против Китая в связи с законом об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. В случае подписания главой Белого дома Дональдом Трампом, документ ограничит действия американских банков и компаний, которые сотрудничают с китайскими чиновниками, имеющими отношение к расширению закона о нацбезопасности в специальном административном районе Китая.