Гонконг, Китай, 6 июля 2020, 09:58 — REGNUM В отношении Китая могут быть введены дополнительные санкции со стороны США. В настоящее время Вашингтон изучает возможность введения новых ограничительных мер из-за принятия закона о национальной безопасности в Гонконге. Об этом сегодня, 6 июля, в эфире радиостанции RTNK заявил генеральный консул США в Гонконге Хэнском Смит.
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Дипломат не исключил подобных шагов со стороны Вашингтона для оказания «давления на Пекин с целью отмены закона», который Смт назвал «трагедией для Гонконга».
Генконсул уверен, что новый закон способен разрушить фундаментальные свободы в этом специальном административном районе, создать в Гонконге «атмосферу принуждения и самоцензуры».
Какие именно предполагаются санкции против Китая, Смит не раскрыл. При этом он опроверг, что любые санкции в отношении Гонконга и материковой части страны окажут негативное влияние на собственную экономику США.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган КНР) единогласно принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который вступил в силу 1 июля.
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В ответ на это Соединённые Штаты объявили о решении приостановить с 29 июня действие преференциального режима торговли с Гонконгом. Кроме того, госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон прекращают экспорт в Гонконг военной продукции и ряда технологий двойного назначения.
Добавим, что 2 июля Сенат США принял законопроект о санкциях против Китая в связи с законом об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. В случае подписания главой Белого дома Дональдом Трампом, документ ограничит действия американских банков и компаний, которые сотрудничают с китайскими чиновниками, имеющими отношение к расширению закона о нацбезопасности в специальном административном районе Китая.