Цхинвал, , 09:57 — REGNUM Рост активности на приграничных территориях со стороны грузинских силовиков связан с тем, что власти Грузии стараются в предвыборный период доказать, что не являются «пророссийскими». Об этом 5 июля заявил первый заместитель руководителя администрации президента республики Алан Джуссоев, сообщает агентство «Рес».

Чиновник отметил, что на границе с Южной Осетией со стороны Грузии наблюдается установка новых наблюдательных постов, регулярно запускаются дроны, ведется милитаризация границы.

«Сегодня у правящего режима несколько слабые позиции, их обвиняют в пророссийской ориентации и они всеми силами будут пытаться доказать обратное, — сказал Джуссоев журналистам. — Правящему режиму нужно показать миру и своему обществу, что производят какие-то действенные, как они называют «антиоккупационные» шаги».

Напомним в Грузии на 31 октября назначено проведение парламентских выборов. Оппозиционные партии свою агитацию строят на обвинениях властей в «пророссийскости». Лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили политические оппоненты называют «другом» президента России Владимира Путина.

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