Москва, , 09:25 — REGNUM В Госдуме считают избыточным законопроект об использовании водительского удостоверения при получении банковских услуг.

Минэкономики, Росфинмониторинг и Центробанк разрабатывают законопроект, который разрешит использовать водительские права для проведения упрощенной идентификации физлица, пишут «Известия».

Правительство вполне может в рамках своей компетенции оперативно решать такие вопросы — с помощью постановлений, полагает депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»).

«А если компетенции не хватает, законом ее расширить, но не принимать по каждому цифровому шагу отдельный закон», — рассуждает парламентарий в ТГ-канале. «Если мы будем принимать федеральный закон даже по такой формальной мелочи, как денежный перевод с помощью водительского удостоверения, то цифровизации нам не видать, как своих ушей такими темпами», — утверждает он.

В целом, Лысаков считает решение о расширении применения водительского удостоверения запоздалым шагом в эпоху цифровизации.

«Шаг откровенно запоздалый. Внедрять уже давно пора универсальные карточки идентификации ID, выполняющие функции прав, паспорта и так далее», — полагает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций выступило с инициативой провести эксперимент по использованию специального мобильного приложения вместо паспорта. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов правовых актов. Эксперимент, согласно документу, пройдет в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.