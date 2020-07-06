Берлин, , 09:19 — REGNUM Украина оказалась на грани банкротства. Об этом в статье немецкой деловой газеты Handelsblatt заявил корреспондент Матиас Брюггманн.

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Автор публикации пояснил, что к таким плачевным последствиям для страны может привести неожиданная отставка Якова Смолия с поста главы Национального банка страны (НБУ), а также приостановка выпуска еврооблигаций и необходимость срочно гасить долги.

«Теперь Украине как государству вновь грозит банкротство, — уверен журналист. — Дело в том, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов».

По данным издания, в 2020 году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объёме $17 млрд. При этом общий госдолг страны на конец мая составил 2209 млрд гривен, из них 1303 млрд — внешний долг. С начала года госдолг вырос больше чем на 200 млрд гривен.

Аналитики полагают, что уход Смолия является ударом по президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также вотумом недоверия в отношении его повестки в области реформ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Яков Смолий подал в отставку с поста главы Национального банка Украины по собственному желанию 1 июля. Такой шаг он пояснил постоянным политическим давлением. Верховная рада на пленарном заседании 3 июля по представлению президента страны Владимира Зеленского проголосовала за отставку Смолия.

Добавим, что 2 июля минфин Украины отменил размещение еврооблигаций на общую сумму $1,75 млрд, из которых $1 млрд привлечённых средств планировалось направить на покрытие дефицита бюджета.

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