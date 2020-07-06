Москва, 6 июля 2020, 09:18 — REGNUM Принятие поправок к Конституции РФ потребует существенного обновления законодательных актов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель секретарь Общественной палаты РФ Владислав Гриб:
Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки к Конституции были инициированы после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию, но голосование по ним пришлось перенести на 1 июля из-за мировой эпидемии коронавируса. По итогам решающего дня голосования, явка на общероссийском голосовании составила 67,97%. Результаты: «да» — 77,92%, «нет» — 21,27%.