Москва, , 09:16 — REGNUM Председателем партии «Народ против коррупции» избран предприниматель Роман Путин. Об этом 5 июля заявил председатель генполитсовета партии Григорий Анисимов на съезде партии.

Во время тайного голосования Путин избран главой партии на пять лет. Новый лидер заявил журналистам, что основной задачей партии является успешное участие в региональных выборах. На втором этапе партия планирует участвовать в выборах в Государственную думу.

Путин добавил, что имеет много планов практически во всех сферах деятельности государства. В частности, члены партии планируют реализовать мероприятия для сохранения бюджетных средств на сумму 9 трлн рублей.

Отметим, Роман Путин принят в московское региональное отделение партии «Народ против коррупции» 21 июня. В партии ранее сообщили, что предприниматель имеет большой опыт в общественной и политической деятельности.