Париж, , 09:14 — REGNUM Окружение президента Франции Эммануэля Макрона обещает «новые таланты» и «личностей из разных слоев общества» в составе нового правительства страны, передает BFM TV.

Ожидается, что свои должности покинут министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер, министр экологии Элизабет Борн, министр юстиции Николь Беллубе, министр культуры Франк Ристер, министр труда Мюриэль Пенико.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по официальным данным, премьер-министр Франции Жан Кастекс может сформировать новый кабинет министров уже 6 июля 2020 года. В новое правительство должно войти около 20 министров и их заместителей.

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