Псков, , 09:29 — REGNUM В обвинительном заключении в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой не содержится конкретных доказательств оправдания терроризма, поэтому в действиях журналистки не усматривается состава преступления. Такое мнение высказал адвокат Центра защиты прав СМИ Тумас Мисакян, который в составе группы адвокатов защищает Прокопьеву.

Напомним, 2-й Западный окружной военный суд в здании Псковского областного суда в понедельник, 6 июля, огласит приговор по уголовному делу Светланы Прокопьевой, которая обвиняется в оправдании терроризма. Гособвинение запросило для подсудимой 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и запрет заниматься журналистской деятельностью на 4 года.

«Обвинение должно быть конкретным. Если оно относится к тексту, то необходимо назвать конкретные высказывания, в которых якобы есть признаки оправдания терроризма. Если этого нет, нет состава преступления», — отмечает Тумас Мисакян, добавляя, что в уголовном деле Прокопьевой не указаны конкретные фразы, которые можно было бы ей инкриминировать.

По словам адвоката, «анализа текста и высказываний не было ни во время заседаний, ни в выступлении гособвинителя во время прений», при этом «суть обвинения прокурор обошла стороной».

Светлана Прокопьева в 2019 году написала авторский материал о теракте в здании УФСБ по Архангельской области. Текст был размещен на сайте «Эха Москвы в Пскове». В отношении Прокопьевой органами ФСБ было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

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