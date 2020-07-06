Белград, , 09:08 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Сербии опубликовала окончательные данные по выборам в парламент республики, который прошли 21 июня.

Согласно данным ЦИК, Сербская прогрессивная партия (СПП), которую возглавляет президент страны Александр Вучич, победила с результатом 60,65% голосов. За партию проголосовали 1 953 998 избирателей.

Таким образом, СПП получила 188 мест в парламенте страны, это дает возможность формировать им правительство. Второе место заняла оппозиционная «Социалистическая партия Сербии» — 10,38% (32 места в парламенте).

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Сербии состоялись выборы народных избранников в парламент, представительный орган автономного края Воеводина и муниципальные органы власти. Всего в Скупщине (парламенте) 250 депутатских кресел.

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