Москва, , 09:05 — REGNUM Современная массовая культура потребления восхваляет подлость и высмеивает подвиг, заявил политолог Сергей Михеев, в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Самопожертвование ради спасения других всегда считалось подвигом, а спасение себя, жертвуя другими всегда считалось подлостью. Одно из свойств культуры потребления (по поводу общества потребления) заключается в том, что оно абсолютизировало потребителя как некоего божка современности. Для божка современности подвиг является неприемлемым. Он не хочет жертвовать собой ни в каких случаях», — заявил Михеев.

В связи с этим, как отмечает эксперт, под эту концепцию потребителя как центра Вселенной, культура постмодерна разрушает все что только может быть святого, включая религиозные истины. Именно поэтому не должно быть ничего сакрального, которое подталкивает человека на подвиг.

«Адепты, апологеты, продвигающие эту культуру, облили грязью все наши подвиги, при этом, вне зависимости от эпохи», — отметил эксперт.