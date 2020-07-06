Вашингтон, , 09:01 — REGNUM В США в последнее время наблюдается уменьшение числа летальных исходов от COVID-19. Об этом 6 июля сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

«Новые (выявленные) случаи (заражения) китайским вирусом (коронавирусом) увеличиваются из-за массового тестирования, смертей (от COVID-19) становится меньше, (показатели смертности от COVID-19) низкие и стабильные», — написал в своем сообщении Трамп.

Также он указал, что, по его мнению, СМИ, занимающиеся фальшивыми новостями, должны сообщать об этом, а также о том, что в США увеличивается число новых рабочих мест.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, по информации американского университета Джона Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день на территории США выявлено 2 888 730 случаев заражения SARS-CoV-2.