Париж, , 08:55 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон планирует выступить с речью еще раз, чтобы уточнить основные направления политики до конца своего пятилетнего срока, передает BFM TV.

«Президент снова выступит 14 июля, вероятно, в рамках интервью на телевидении», — объявили в окружении главы государства.

Ожидается, что новый премьер-министр Франции Жан Кастекс выступит с речью по общей политике в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции подробно изложил в Twitter приоритеты правительства на ближайшие месяцы.

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