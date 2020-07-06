Москва, , 08:44 — REGNUM Завтра, 7 июля, в Госдуме состоится отчет Счетной палаты за 2019 год, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля. Об итогах работы и о планах расскажет глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Счетная палата РФ в 2019 году провела на 100 проверок меньше, чем годом ранее, по итогам которых выявила вдвое меньшее количество нарушений на общую сумму почти в 890 млрд рублей, говорится в годовом отчете ведомства.

Больше всего нарушений — 36% (около 316,1 млрд рублей) приходится на нарушения, связанные с неправильным ведением бухгалтерского учета и некорректным составлением иной финансовой отчетности. На втором месте — 27% общего объема выявленных нарушений (237,3 млрд рублей) приходится на нарушения при госзакупках и закупках некоторыми юрлицами.