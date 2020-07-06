Новосибирск, , 08:41 — REGNUM Начальником Сибирского таможенного управления с 6 июля назначен генерал-майор таможенной службы Александр Ястребов. Ранее он занимал пост начальника Выборгской таможни. Об этом сообщается на сайте управления.

Александр Ястребов уроженец села Костово-Слободка Печорского района Псковской области. Окончил Российскую таможенную академию, Великолукский государственный институт физической культуры и Санкт-Петербургский университет МВД России.

В таможенных органах Ястребов прошёл путь от инспектора до начальника управления. Он возглавлял Великолукскую, Вологодскую, Астраханскую и Выборгскую таможни.