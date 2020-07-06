Париж, , 08:39 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон подробно изложил в Twitter приоритеты правительства на ближайшие месяцы, передает BFM TV.

«Проект, который я реализовал в 2017 году и согласно которому французы избрали меня, остается в центре моей политики. Но он должен адаптироваться к международным потрясениям и кризисам, которые мы переживаем: должен быть проложен новый путь», — написал глава государства в Twitter.

«Вместе мы прослеживаем контуры этого нового пути, который будет сосредоточен на экономическом, социальном, экологическом и культурном восстановлении страны», — отметил Эммануэль Макрон.

Среди «приоритетов» нового правительства глава государства перечисляет «оживление экономики», «стремление к восстановлению социальной защиты и окружающей среды», «восстановление республиканского порядка» и«защита европейского суверенитета».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее недавно назначенный премьер-министр Франции Жан Кастекс нанес неожиданный визит в полицейский участок в департаменте Сен-Сен-Дени.

Подробнее в материале: Новый премьер-министр Франции нанес визит в полицейский участок

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