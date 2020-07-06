Париж, , 08:20 — REGNUM Производитель телекоммуникационного оборудования Huawei сможет проникнуть на французский рынок для создания сети 5G, но операторы, использующие оборудования этой компании, получат ограниченное разрешение на эксплуатацию сроком до восьми лет, сообщает Le Figaro.

«Полного запрета не будет. Операторов, которые не используют Huawei, мы призываем не уходить. Тем, кто его уже использует, мы выдаем разрешения, срок действия которых варьируется от трех до восьми лет», — говорится в заявлении Национального агентства системы безопасности Франции.

Известно, что только три производителя телекоммуникационного оборудования, европейские Nokia и Ericsson и китайский Huawei, могут поставлять оборудование для создания сети 5G во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2020 года Европейский союз частично открыл свои двери компании Huawei для разработки сети 5G, бросив вызов США, которые обвиняют китайского производителя в шпионаже.

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