Пермь, , 08:09 — REGNUM В Пермском крае 5 июля завершился этап выдвижения кандидатов на губернаторские выборы. На пост главы региона претендуют восемь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме.

Теперь потенциальные кандидаты должны представить до 29 июля документы на регистрацию. Претендентам необходимо в свою поддержку собрать 102 подписи муниципальных депутатов, а самовыдвиженцам — еще и 20 тысяч подписей избирателей Прикамья. При этом 25% (5 тысяч) подписей может быть собрано через портал «Госуслуги».

Добавим, о выдвижении на пост губернатора Пермского края в крайизбирком заявили три самовыдвиженца: врио главы региона Дмитрий Махонин, Павел Панков и Филипп Чернышев, а также выдвиженец от партии «Патриоты России» Евгений Козлов, от ЛДПР — Олег Постников, от КПРФ — Ксения Айтакова, от партии «Российский объединенный трудовой Фронт» — Андрей Михеев, от «Справедливой России» — Александр Репин.

Напомним, 13 сентября 2002 года в Пермском крае должны состояться досрочные выборы губернатора. В начале 2020 года Максим Решетников стал министром экономического развития России и сложил губернаторские полномочия.

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