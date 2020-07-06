Париж, , 08:03 — REGNUM Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс нанес неожиданный визит в полицейский участок в департаменте Сен-Сен-Дени, чтобы выразить свою поддержку полиции, сообщает Le Figaro.

«Очевидно, что выбор этой поездки символичен. Цель её очень проста, я хочу немного поболтать с вами, посмотреть, как вы живете своей работой», — заявил новый премьер-министр, пообещав вернуться позже в сопровождении будущего министра внутренних дел страны.

«Я пришел, чтобы показать вам поддержку правительства. Я знаю, что вы ожидаете от нас действий. Они будут. Вы ожидаете признания и поддержки от нас. Они будут безупречны», — отметил Жан Кастекс.

«Я измеряю сложность вашей работы, важность миссий, которые вы выполняете, и, следовательно, общую поддержку, которую правительство должно вам оказать. Это основной смысл моего визита», — добавил он.

Сотрудник полиции объяснил премьер-министру, что при малейшем вмешательстве полиции граждане начинают снимают их действия, надеясь на ошибку со стороны сотрудника правоохранительных органов.

Известно, что этот визит состоялся на фоне напряженности на фоне протестов против насилия со стороны полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса на пост главы правительства после отставки бывшего премьер-министра страны Эдуара Филиппа.

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