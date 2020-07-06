Москва, , 07:31 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) хотела бы более тесного сотрудничества с Россией по вопросу разработки лекарств и вакцин против коронавирусной инфекции, заявила главный научный сотрудник организации Сумая Сваминатан.

Она отметила, что в организации осведомлены о клинических испытаниях препарата Авифавир и с нетерпением ждут результатов исследований.

«Мы также заинтересованы в российской вакцине», — цитирует Сваминатан РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России под эгидой Минобороны РФ начались испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах, размещенных в стационаре московского госпиталя имени Бурденко. 3 июля в МО РФ отметили, что добровольцы чувствуют себя нормально, побочных эффектов зафиксировано не было. В ведомстве подчеркнули, что волонтеров ежедневно осматривают медики.

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