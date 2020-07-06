Магадан, Магаданская область, , 07:18 — REGNUM Правительство Магаданской области покинули два заместителя председателя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно списочного состава на сайте правительства Колымы на данный момент отсутствуют Дмитрий Горфинкель и Алексей Плют. Оба чиновника были приезжими.

Горфинкель отвечал за экономику региона, Плют — возглавлял аппарат губернатора Сергея Носова.

Таким образом, у Носова осталось семь заместителей, включая вице-губернатора Андрея Колядина.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра здравоохранения Крыма Николай Деркач написал заявление об отставке, 6 июля он покинет свой пост.