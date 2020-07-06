Киев, , 07:09 — REGNUM Военно-морские силы Украины готовы к полноценному военному конфликту с Россией, заявил командующий украинскими ВМС контр-адмирал Алексей Неижпала газете «Думская».

Он утверждает, что Россия якобы попытается нанести удар по Херсонской области, чтобы обеспечить Крым водой из Днепра по Северо-Крымскому каналу.

«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу», — заявил глава украинских ВМС.

Неижпала намекнул, что ракеты «Нептун» якобы готовы вести огонь по Севастополю с материковой части Украины. При этом он подчеркнул, что при военном конфликте будут большие потери как стороны военнослужащих, таки гражданского населения.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня замглавы МИД Украины Василий Боднар призвал страну готовиться морально к «российскому вторжению», которое якобы может состояться совсем скоро. Он заявил, что Россия якобы может попытаться использовать военные учения «Кавказ-2020» против Украины.

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