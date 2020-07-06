Курган, , 06:38 — REGNUM В Курганской области урезано финансирование печатных средств массовой информации в среднем на 15%. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на постановление регионального правительства №206.

В 2020 году вместо предусмотренных ранее на финансирование информационной политики в муниципалитетах 42 млн 727 тыс. рублей будет направлено 35 млн 375 тыс. рублей.

Также отмечается, что губернатор Курганской области Вадим Шумков судя по всему сделал ставку на общение с жителями региона в социальных сетях.