Токио, , 05:40 — REGNUM Действующий губернатор японского Токио Юрико Коикэ победила на проходивших 5 июля губернаторских выборах и избралась на второй срок, сообщает агентство Kyodo.

Свои голоса за нее отдали 55% избирателей. По мнению агентства, жители Токио одобрили ее программу по борьбе с коронавирусной инфекцией и планы по организации Олимпийских игр в 2021 года.

«Сейчас важно успеть подготовиться ко второй волне коронавируса. Мы хотим отреагировать на это мягко», — отметила Коикэ.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля проходили выборы губернатора Токио. Для участия в качестве кандидатов выдвинулись 22 человека. Это рекордное число кандидатов на губернаторских выборах в японской столице.

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