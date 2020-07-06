Курган, , 04:00 — REGNUM В Курганской области региональное отделение «Справедливой России» определилось с кандидатами на предстоящие выборы в парламент Зауралья. Об этом сообщает партийная пресс-служба.

На конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия» 4 июля был одобрен список выдвинутых кандидатов на выборы в Курганскую областную думу, которые намечены на 13 сентября 2020 года.

«Я рассчитываю, что мы единой командой пройдём этот путь до выборов и достойно выступим на них, чтобы получить максимальный результат. Как депутат Госдумы, я готов в каждом конкретном случае общаться онлайн, по телефону и включаться в вопросы и проблемы, которые озвучивают нам избиратели», — отметил депутат Госдумы РФ Александр Ремезков.

И поблагодарил председателя совета регионального отделения Валерия Державина и его команду за хорошую организацию конференции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября 2020 года в Курганской области состоится масштабная избирательная кампания. Состоятся выборы депутатов Курганской областной думы, депутатов Шадринской гордумы, парламентариев 21 районной думы и сельских глав.

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