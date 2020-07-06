Курган, 6 июля 2020, 04:00 — REGNUM В Курганской области региональное отделение «Справедливой России» определилось с кандидатами на предстоящие выборы в парламент Зауралья. Об этом сообщает партийная пресс-служба.
На конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия» 4 июля был одобрен список выдвинутых кандидатов на выборы в Курганскую областную думу, которые намечены на 13 сентября 2020 года.
И поблагодарил председателя совета регионального отделения Валерия Державина и его команду за хорошую организацию конференции.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября 2020 года в Курганской области состоится масштабная избирательная кампания. Состоятся выборы депутатов Курганской областной думы, депутатов Шадринской гордумы, парламентариев 21 районной думы и сельских глав.
Читайте ранее в этом сюжете: Курганские «единороссы» идут на выборы в облдуму в обновлённом составе