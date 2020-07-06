Лондон, , 03:37 — REGNUM Власти Великобритании могут объявить список граждан России и Саудовской Аравии, в отношении которых будут введены санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times со ссылкой на британского министра иностранных дел Доминика Рааба.

Издание отмечает, что Рааб не назвал имена российских граждан, которые попадут под санкции. Отмечается, что лицам из санкционного списка будет запрещен въезд в Великобританию, а также на территории Соединенного Королевства будут заморожены их активы.

По данным газеты, под санкции попадут российские граждане, якобы причастные к смерти юриста Сергея Магнитского. При этом Рааб назвал Магнитского «Солженицыным своего поколения».

«Начиная с сегодняшнего дня у Великобритании будут новые полномочия не давать тем, кто вовлечен в грубые нарушения прав человека, въехать в Британию, направлять средства в наши банки и получать выгоду от нашей экономики», — заявил министр.

В отношении граждан Саудовской Аравии будут введены санкции для лиц, которые причастны к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Как сообщало ИА REGNUM, юрист Сергей Магнитский работал на финансиста Билла Браудера, который занимался махинациями в России. Сам юрист был арестован и содержался в СИЗО, однако неожиданно скончался при странных обстоятельствах после того, как выразил готовность сотрудничать со следствием.

Отметим, в ноябре 2018 года Генпрокуратура России сообщила об итогах экспертизы, подтвердившей насильственную смерть не менее четырех бывших партнеров Браудера, среди которых был и Магнитский. В том же месяце против Браудера было возбуждено уголовное дело.

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