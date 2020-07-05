Минск, , 23:52 — REGNUM Заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин назвал Россию основным рынком сбыта для белорусского продовольствия. Об этом 5 июля сообщает телеканал «Беларусь 1».

«План есть, и основное место в нём отводится Российской Федерации», — отметил Субботин в комментарии журналистам телевидения.

Правительственный чиновник подчеркнул, что Минск не только постарается отстоять сегмент российского рынка, но даже его расширить.

Напомним, правительство России планирует отменить введенные временные ограничения на транзит говядины с ряда белорусских предприятий. Решение вступает в силу с понедельника, 6 июля.