Загреб, , 23:25 — REGNUM Заместитель председателя партии «Хорватское демократическое содружество» (ХДС) Томо Медвед выразил удовлетворение предварительными результатами парламентских выборов в Хорватии. Об этом 5 июля он сообщил во время общения с журналистами.

«Мы довольны, но ожидаем окончательных результатов голосования», — отметил представитель.

Медвед также выразил благодарность всем гражданам Хорватии, отдавшим свой голос за ХДС.

Напомним, по предварительным данным, правящая партия Хорватии лидирует на парламентских выборах в стране. Согласно данным экзитполов, ХДС может получить 61 место в законодательном органе страны.