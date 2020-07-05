Берлин, , 22:38 — REGNUM Подпись бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова по делам ряда российских биатлонистов оказалась поддельной. Об этом 5 июля сообщает Der Spiegel.

По данным журналистов, в деле биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вихулиной была осуществлена фальсификация.

По данным экспертов, цитируемых изданием, семь документов о заключении судебно-медицинской экспертизе были подписаны, вероятно, не рукой Родченкова. Остальные документы, представленные в электронном виде, содержали один и тот же файл с изображением подписи экс-главы антидопинговой лаборатории.

Таким образом, корреспонденты Der Spiegel сделали вывод о том, что показания Зайцевой и других биатлонисток о невиновности в употреблении допинга соответствуют действительности.

Напомним, вышеназванные российский биатлонистки в ноябре 2017 года были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом (МОК) за нарушение антидопинговых правил во время участия в Олимпиаде 2014 года в Сочи.