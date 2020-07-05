5 июля 2020 | Время чтения 4 мин

Мне, как украинцу, мучительно стыдно от того, что мою страну превращают в банановую республику, предназначенную для закупки иностранной высокотехнологичной продукции.

Андрей Ганжа, , 21:54 — REGNUM В украинских медиа нарастает шум, связанный с публикацией письма Матти Маасикаса в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля и спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. В нем посол Евросоюза на Украине выражает беспокойство Евросоюза украинскими законопроектами, касающимися закупок импортной машиностроительной продукции на Украине.

ЕС Marionetki.net

Пока это всего лишь информация, вброшенная на медиаполе ресурсом «Наші гроші» и подхваченная другими средствами массовой информации. И до появления подтверждений я даже касаться содержания письма не хочу. Может быть, потому, что мне, как украинцу, мучительно стыдно от того, что мою страну превращают в банановую республику, предназначенную для закупки иностранной высокотехнологичной продукции. Хотя не только ее: смешно, но самым дешевым фруктом на киевских рынках этим летом является не одесская клубника, мариупольская черешня или херсонский персик, а именно БАНАН.

Но вот один фрагмент из формы письма не мог не привлечь внимание. Эстонский дипломат со снисходительным одобрением пишет, что «Недавнее принятие нового закона в этой области еще больше согласовало ее законодательство с правовыми требованиями (acquis) ЕС».

Все, что написано дальше, — это фрагмент из моей статьи осени 2013 года. Тогда термин acquis communautaire не мог не броситься в глаза любому, кто хотя бы брал в руки текст Соглашения об Ассоциации Украины и ЕС. К сожалению, таких было немного.

И вот спустя семь лет «прошлое берет за горло». Только куда более жестко. Если в 2013 году требование «следования acquis» жестко увязывалось только с тремя основными компонентами структуры современного государства: финансами, информационными коммуникациями и транспортом, то ныне оно, похоже, касается и формата развития промышленной структуры. Да какого там «развития»? Тут хотя бы сохранить остатки…

Но сможет ли украинское правительство сообразить, что без протекционизма и в колодках европейских acquis-ограничений сделать это невозможно?