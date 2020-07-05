Тегеран, 5 июля 2020, 21:54 — REGNUM Глава военно-морских сил Ирана Алирез Тангсири пригрозил врагам размещенными под землей ракетными городами. Об этом 5 июля сообщает агентство Tansim.
«Нашим врагам известно, что у Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) под землей имеются ракетные города», — цитирует агентство слова Тангсири.
Военный отметил, что указанные города расположены вдоль всего побережья Персидского залива.
Напомним, заявление главы ВМФ последовало после того, как представитель президента США по Ирану Брайан Хук не исключил возможность военной операции против Исламской Республики.