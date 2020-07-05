Загреб, , 20:42 — REGNUM В Хорватии в воскресенье, 5 июля, завершилось голосование на досрочных парламентских выборах. Об этом сообщает Государственная избирательная комиссия (ГИК) страны.

Почти семь тысяч избирательных участков, на которых могли проголосовать 3,85 млн жителей страны, закрылись в 19:00 по местному времени (20:00 мск).

Результаты голосования будут объявлены позже.

Как передавало ИА REGNUM, сегодня утром, 5 июля, в Хорватии открылись в назначенное время все запланированные избирательные участки, на которых проходили выборы в сабор (парламент) страны. Всего в выборах участвовали 192 политических блока, партии и независимых кандидата.

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