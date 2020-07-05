Ереван, , 20:34 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости принять новую конституцию страны. Об этом 5 июля сообщается в заявлении правительства.

Глава правительства поздравил граждан с Днем конституции, выразив надежду на то, что новый основной закон страны будет принят в 2021 году на референдуме.

«Этот процесс уже начался, надеемся, что проект новой конституции будет разработан при максимально широком общественном обсуждении», — говорится в заявлении.

Напомним, конституция Армении была принята после референдума 5 июля 1995 года. В 2005 году, а также в 2015 году в основной документ страны вносились поправки.