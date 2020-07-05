Анкара, , 19:29 — REGNUM Власти Турции, которые направили грузы медицинской помощи в 137 стран мира по состоянию на 5 июня, намерены продолжать «этот процесс». Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы (власти Турции) готовим новые грузы для партнеров за рубежом в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции», — сказал он.

По его словам, в число наиболее успешно противостоящих пандемии стран Турция вошла благодаря «своевременным и эффективным мерам».

Чавушоглу считает, что Турция обладает одной из самых развитых систем здравоохранения в мире.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа сообщил, что за минувшие сутки на территории Турции выявили 1154 новых случаев заражения коронавирусом.

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